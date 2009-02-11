T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yumurta kolesterolü yükseltmiyor

Bilim insanları, kolesterolü yükselttiği öne sürülen yumurtayı bir kez daha akladı.

11 Şubat 2009 02:00

Bilim insanları, kolesterolü yükselttiği öne sürülen yumurtayı bir kez daha akladı. Yeni araştırma, yumurta tüketiminin azaltılmasının kolesterolü pek düşürmediğini ortaya koydu.

Surrey Üniversitesi'nden bir ekip, araştırmalarının, çoğu insanın, sağlığına zarar verme korkusu taşımadan istediği kadar yumurta yiyebileceğini gösterdiğini söyledi.

Yumurtayla ilgili yapılan diğer araştırmaları inceleyen bilim insanları, haftada üçten fazla yumurtanın sağlık için zararlı olduğu düşüncesinin hâlâ yaygın olduğunu belirttiler. Bilim adamları, ancak bunun modası geçmiş verilere dayanan bir yanlış anlama olduğunu bildirdiler.

İngiliz Beslenme Vakfı'nın yayın organında yayımlanan araştırmada, doymuş yağ tüketiminin sağlık sorununa yol açması ihtimalinin daha fazla olduğu kaydedildi.

Prof. Bruce Griffin, yumurtanın sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek "Yumurta tüketimini kolesterol ve kalp hastalıklarıyla bağlantılandıran kökleşmiş yanlış düşüncenin düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Griffin halka, beslenmede yumurta sayısını azaltmasına gerek olmadığı, tam tersine "doğanın bu en besleyici gıdalarından birini rahatlıkla beslenmesine dahil edebileceği" tavsiyesinde bulundu.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan diyetisyen Victoria Taylor da, "Kolesterolünüzü azaltmak istiyorsanız yağlı et, tam yağlı sütlü ürünler, kek, pasta gibi, doymuş yağların bulunduğu yiyecekleri azaltmalısınız" dedi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24