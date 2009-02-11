Yumurta kolesterolü yükseltmiyor

Bilim insanları, kolesterolü yükselttiği öne sürülen yumurtayı bir kez daha akladı. Yeni araştırma, yumurta tüketiminin azaltılmasının kolesterolü pek düşürmediğini ortaya koydu.



Surrey Üniversitesi'nden bir ekip, araştırmalarının, çoğu insanın, sağlığına zarar verme korkusu taşımadan istediği kadar yumurta yiyebileceğini gösterdiğini söyledi.



Yumurtayla ilgili yapılan diğer araştırmaları inceleyen bilim insanları, haftada üçten fazla yumurtanın sağlık için zararlı olduğu düşüncesinin hâlâ yaygın olduğunu belirttiler. Bilim adamları, ancak bunun modası geçmiş verilere dayanan bir yanlış anlama olduğunu bildirdiler.



İngiliz Beslenme Vakfı'nın yayın organında yayımlanan araştırmada, doymuş yağ tüketiminin sağlık sorununa yol açması ihtimalinin daha fazla olduğu kaydedildi.



Prof. Bruce Griffin, yumurtanın sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek "Yumurta tüketimini kolesterol ve kalp hastalıklarıyla bağlantılandıran kökleşmiş yanlış düşüncenin düzeltilmesi gerekiyor" dedi.



Griffin halka, beslenmede yumurta sayısını azaltmasına gerek olmadığı, tam tersine "doğanın bu en besleyici gıdalarından birini rahatlıkla beslenmesine dahil edebileceği" tavsiyesinde bulundu.



İngiliz Kalp Vakfı'ndan diyetisyen Victoria Taylor da, "Kolesterolünüzü azaltmak istiyorsanız yağlı et, tam yağlı sütlü ürünler, kek, pasta gibi, doymuş yağların bulunduğu yiyecekleri azaltmalısınız" dedi.



(AA)

