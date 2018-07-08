Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı, ilk sırada Irak var

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Türkiye’nin yumurta ihracatı 2006-2017 döneminde 20 kat artarak 19 milyon dolardan 380 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında 208 milyon dolar yumurta ihracatı yapılırken, bu dönemde en fazla ihracat 144.4 milyon dolarla Irak’a gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yumurta ihracatı artarak büyüyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, son yıllarda sürekli bir artış gösteren yumurta ihracatı bu yılın ilk yarısında da artışını sürdürdü. Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam 207 milyon 934 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi. Yumurta ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 oranında artış yaşandı.

12 yılda 20 kat artış yaşandı.

Türkiye özellikle 2005 yılından itibaren sektörle ilgili yoğun çalışmaları sonucu yumurta ihracatını neredeyse 20 kat artırmayı başardı. Türkiye’nin 2006 yılında 19 milyon dolar olan yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat artarak 2017 sonunda yaklaşık 380 milyon dolara yükseldi. Türkiye, 2017 yılı verilerine göre dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında 4’üncü sıraya çıktı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye’nin coğrafi konumu ile pazarlara en yakın ülke konumunda bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, “En taze ürünü istenilen miktarda ve sürede ulaştırma avantajına da sahip olan Türkiye, dünyanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yumurta ithalatı ile 3. sırada yer alan Irak’a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkesi oldu” dedi.

Türkiye’nin üzerinde artış sağlandı.

Irak’ın en büyük yumurta tedarikçisi konumunda olan Türkiye bu pazara 2015 yılında 190 milyon dolar, 2016 yılında 290 milyon dolar ve 2017 yılında da 300 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi.

Irak’a geçen yıl yapılan yumurta ihracatındaki artış yüzde 26’ya ulaştı. Böylece Irak’a yapılan ihracat, Türkiye’nin genel yumurta ihracatının oldukça üzerinde bir artış oranı gösterdi.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ile üretim teknolojisi açından Türkiye, bir çok AB ve dünya ülkesini geride bıraktığını belirten Müjdat Sezer, “Ülkemiz, 1970’li yıllarda başlayan yumurta üretimi alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde ilk 10’da yer yer almayı başardı. Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk yumurta sektörü hem kendi insanının hayvansal protein ihtiyacını karşılıyor hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine büyük katkı sunuyor” diye konuştu. (Fotoğraflı)

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Ülke adı Ocak-Haziran

(1,000 $)

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Irak 144,394

İran 18,269

Suudi Arabistan 14,375

Katar 8,232

BAE 3,405

Bahreyn 3,333

Umman 3,327

Azerbaycan 2,822

Suriye 2,264

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