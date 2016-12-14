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Ekonomi

Yumurta da krizden nasibini aldı

30’lu kolinin toptan satış fiyatları da 8 liradan 10.5 liraya kadar çıktı

14 Aralık 2016 10:49

Son dönemlerde ortalama büyüklükte yumurtanın tane fiyatı toptan pazarda 23 kuruştan 33 kuruşa kadar çıktı. Perakendede ise fiyat 55-65 kuruş arasında değişiyor.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, vatandaş fiyatların hızla yükselmesinden şikâyet ederken, üreticiler 2 yıldır zararına ürün sattıklarını, yükselişin kendilerini rahatlattığını ifade etti. Yaşanan artışın neden kaynaklandığı sorulan üreticiler öncelikle, maliyetlerde yaşanan artışın fiyatlara yansıdığını, ayrıca Avrupa’dan gelen yumurta talebinin bir hayli yükseldiğini belirtti. 30’lu kolinin toptan satış fiyatları da 8 liradan 10.5 liraya kadar gelmiş oldu.

30’lu küçük yumurta kolilerinin perakende noktalarında satış fiyatları ise son haftalarda değişkenlik gösterdi. 18 Kasım’da koli fiyatı 7.45 lirayken, 10 Kasım’da 10.95 liraya yükseldi. 7 Aralık’ta 9.95 liraya düşerken, dün aynı yumurta kolisi 12.95 liradan satıldı. Özellikle 2 ay öncesine kadar dolar kurunu 2.7 lira seviyesinden olduğunu ancak son dönemlerde 3.5 lira seviyelerine geldiğini ifade eden Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, “Bu artış bizim girdi maliyetlerimizi de arttırdı. Kullandığımız yemler, ilaçlar yurtdışından ithal ediliyor. Ürünler dövize endeksli. Bu yüzden yumurta fiyatlarından artış yaşandı” dedi.

Avrupa’da yaşanan kuş gribinden dolayı Türkiye’de daha fazla ürün talep edildiğine dikkat çeken Konya, “Avrupa’nın 20 ülkesinde kuş gribi yaşanıyor. Bu yüzden ihtiyaçları arttı. Talep oluşunca ister istemez fiyatları da bu arttırdı” dedi.

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