Yumurta da aşk da kalp sağlığına faydalı

‘Soğukta dikkatli olun’

Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Ulusal Kardiyoloji Öğrenci Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulundu.Kalp hastalarına, uzun yıllar boyunca yumurta yemeyi yasakladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Sönmez, son araştırmaların bu yasağı artık geçersiz kıldığını vurguladı. Prof. Dr. Sönmez, kolesterolün yapı taşı olduğunu, çocuklukta büyüme, yaşlılıkta da nörolojik sistemin korunması için gerekli olduğunu belirterek, gün aşırı bir yumurta yenmesi, gebeler ve çocukların ise günde bir yumurta tüketmeleri gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Sönmez, âşık olmanın da kalbe iyi geldiğini belirterek, âşık olmanın vücut için yararlı olan ve kalbi rahatlatan endorfin hormonu salgılanmasına neden olduğunu söyledi. Sağlıklı olmak için önemli bir konunun da beslenme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sönmez, şöyle konuştu:“Zeytinyağı, soya, ayçiçek, mısırözü gibi bitkisel yağlar kullanılmalı, yağsız veya az yağlı süt ile süt ürünleri tüketilmelidir. Kırmızı etten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Balık, tavuk ve hindi ile mercimek, fasulye, bezelye gibi besinler tercih edilmelidir. Sucuk, sosis, salam gibi gıdalardan uzak durulmalı, sebze ve meyve yenilmesine dikkat edilmelidir. Menopoz geciktirilmeli, düzenli spor yapılıp, stresten uzak durulmaya çalışılmalıdır.”Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp hastalarının soğukta çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.