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Yaşam

Yumurta atmak istedi, burnundan çekilerek gözaltına alındı!

Bakan Kılıç'a yumurta atmak isteyen öğrenci, burnundan tutularak etkisiz hale getirildi, sonra da gözaltına alındı

01 Mart 2013 22:56

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a, Adana'da yumurta atma girişiminde bulunan üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Yıllarca alışık olduğumuz kol bükerek yapılan gözaltı işlemi bu sefer farklı bir şekilde yapıldı. Bakan'a yumurta atmak isteyen öğrenci burnundan çekilerek polis merkezine götürüldü.

Bakan Suat Kılıç, bazı spor tesislerinde incelemede bulunmak üzere Adana'ya geldi. Kent merkezindeki tesisleri gezen Kılıç, daha sonra inşaatı tamamlanan Çukurova Üniversitesi'ndeki Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu'na gitti. Burada davul zurna ile karşılanan Kılıç, müziğin ardından bir öğrenci tarafından protesto edildi. Kimliği açıklanmayan öğrenci, "Biz ODTÜ'de uyarmıştık. Çukurova Üniversitesi'ne neden geldiniz? Buraya AKP giremez" diye bağırdı. Ardından da Bakan Kılıç'a yumurta atmak istedi. Araya giren korumalar, gence müdahale ederek yumurta atmasını engelledi. Protestocu genç gözaltına alınırken, eyleme tepki vermeyen Kılıç, yurda girip, öğrencilerle sohbet etti.

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