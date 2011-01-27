Yumurta atmak demokratik hak sayıldı

T24 - Mahkeme 'Yumurta atmak demokratik hak' diyerek beş genç için beraat kararı verirken İ.Ü Bakana yumurta atan 30 öğrenciye bir ay uzaklaştırma verdi.



TEKEL işçilerine destek amacıyla geçen yıl düzenlenen eylemde polise yumurta attığı gerekçesiyle yargılanan 5 genç ‘Yumurta atmanın demokratik hak olduğu yönündeki’ kararla beraat etti. İstanbul Üniversitesi ise Sanayi Bakanı Ergün’e yumurtada atan 30 öğrenciyi bir ay okuldan uzaklaştırdı.



Beş genç 3 Nisan 2010’da, TEKEL işçilerine destek için Ankara’da düzenlenen eyleme katıldı. Bu kişiler hakkında, eylem sırasında ‘güvenlik güçlerine karşı zor kullandıkları ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davrandıkları’ iddiasıyla kamu davası açılırken iddianamede, olay günü ‘eylemci grubun içerisinde bulunan sanıkların, barikat oluşturan güvenlik güçlerine yumurta attığı’ da öne sürüldü.



Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 16 Aralık 2010’daki duruşmada beraat etti.



Mahkeme gerekçeli kararında şöyle denildi: “İddianamede, grubun içerisinde bulunan sanıkların barikat oluşturan güvenlik güçleri üzerine yumurta attıkları ve bu suretle suç işledikleri iddia edilmiştir. Eylemlerin sabit olduğu kabul edilse bile, sanıkların davranışının tümüyle demokratik bir hakkın kullanılmasına yönelik olup, suç teşkil etmeyeceği sonucuna varılmış ve beraatlarına karar vermek gerekmiştir.”





Üniversiteden ceza



Yargı bu kararı verirken İstanbul Üniversitesinde bir kongreye katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e yumurta attıkları gerekçesiyle 30 yakın öğrenci okuldan uzaklaştırma cezası aldı. 19 Mart 2010’da üniversiteye gelen Ergün Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grubun yumurtalı protestosuna uğramıştı. Yumurtalar bakana isabet etmezken, sekiz öğrenci gözaltına alınmıştı. Üniversite yönetimi 30’a yakın öğrenci hakkında soruşturma başlattı. 24 Ocak 2011’de açıklanan soruşturma kararlarıyla öğrencilere bir ay uzaklaştırma cezası verildi.



Tebligatlara işlenen suç şöyle yazıldı “Cemil Birsel Konferans Salonu’ndaki konferans esnasında bakanı ve diğer davetlileri proteso etmek.”





