Yumurta aklandı

Sağlıklı kişilerde günde bir yumurtanın kalp hastalıkları yönünden hiçbir risk oluşturmadığı, kalp hastalarının gün aşırı bir yumurta yiyebilecekleri bildirildi.



Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Gün aşırı ve günde bir yumurta yiyenlerde kan yağları ve damar sertliği risk faktörlerinde yükselme olmadığını, kötü huylu kolesterolde ise düşme meydana geldiğini saptadık. Sonuç olarak ‘günde bir yumurta, doktor bana dokunma’ diyoruz” dedi.



Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA) Türkiye Şubesi ve WPSA Avrupa Federasyonu Eğitim ve Bilgilendirme Çalışma Grubu Akdeniz Ülkeleri İletişim Ağı tarafından organize edilen 2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi, Antalya’da başladı. Zirvenin “Yumurta ve Tavuk Eti: İnsan Sağlığı ile İlgili Konular” başlıklı ilk oturumunda konuşan İstanbul Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Değişik Miktarlarda Yenen Tam Yumurtanın Kan Yağları ve Damar Sertliği Risk Faktörleri Üzerine Etkileri” konulu araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın, Memorial Hastanesi ve Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi işbirliği ile yapıldığını belirten Prof. Dr. Sönmez, şunları söyledi:



Yumurta, kötü huylu kolesterolü düşürdü



“Araştırmayı, İstanbul’un Silivri ilçesinde bir iş yerinde ve bir yatılı okulda, yaşları 15 ile 59 arasında değişen 65 gönüllü üzerinde gerçekleştirdik. 3 aylık çalışmada deneklere, bir ay boyunca hiç yumurta vermedik ve kan değerlerini saptadık. Bunu takip eden bir ay boyunca gün aşırı bir yumurta, ikinci ay her gün bir yumurta, son olarak da üçüncü ay sadece erişkin gruba bir ay boyunca günde iki yumurta verdik. Her ayın sonunda kan yağları ve damar sertliği risk faktörlerini saptamak üzere kan örnekleri aldık.



Bu tahliller sonucunda, gün aşırı ve günde bir yumurta yiyen guruplarda kan yağları ve damar sertliği risk faktörlerinde yükselme olmadığını, kötü huylu kolesterolde (LDL) ise düşme meydana geldiğini saptadık. Günde iki yumurta yiyen grupta ise kolesterol ve kötü huylu kolesterolde hafif bir yükselme saptanmasına rağmen, damar sertliği riskini tanımlayan faktör seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını gözlemledik.”



Araştırmanın sonuçlarına göre, gün aşırı bir yumurta yemenin sağlık açısından hiçbir sakınca taşımadığını dile getiren Bingür Sönmez, “Sağlıklı kişiler tarafından gün aşırı veya her gün yenen bir yumurtanın, kalp ve damar hastalıkları yönünden hiçbir zararı olmadığını saptamış olduk. Herkes hatta kalp hastaları bile tereddütsüz gün aşırı bir yumurta yiyebilir” dedi.



22 ülkeden bilim adamları Antalya’da buluştu



Oturumda konuşan WPSA Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, ilki geçtiğimiz yıl Yunanistan’da gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi’nin büyük bir gayret sonucu bu yıl Antalya’da düzenlendiğini belirtti. Zirvenin kapılarını Akdeniz ülkeleri dışında başka ülkelerden bilim adamlarına da açtıklarını ifade eden Akbay, “2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi’ne Belçika, Endonezya, Ermenistan, Gana, Japonya, Kanada, Suudi Arabistan, Tanzanya gibi toplam 22 ülkeden değerli bilim adamları bildirileriyle katılıyorlar. 3 gün sürecek bu zirvenin, tavukçuluk bilimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz” dedi.



Zirvenin dün akşam yapılan açılış törenine, WPSA Genel Başkanı Prof. Dr. Robert Pym, WPSA Avrupa Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Achille Franchini, Dünya Veteriner Tavukçuluk Derneği (WVPA) Başkanı Prof. Dr. Hafez Mohamed Hafez, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ramazan Kadak ve Türkiye'de modern tavukçuluğun mimarı, Yu-Pi Tavukçuluk Kurucusu Hanri Benazus da katıldı. 2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi, pazar günü sona erecek.