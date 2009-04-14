'Yumurcak' şimdi pişman

Başkomiser plaket aldı

Bize ilah gibi bakarlardı

Ünlü oyuncu, ilgiye çok alıştığı için sonrasında da uzun bir bocalama döneminden geçtiğini anlattı.Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da gözü kara bir başkomiseri canlandıran İlker İnanoğlu’na, Polis Haftası dolayısıyla önceki gün Olivium Center’da düzenlenen törenle plaket verildi. Tören sonrası basın mensupları ile sohbet eden İnanoğlu, çocuk yaşlarda rol aldığı “Yumurcak” filmlerini hatırlatıp “O filmleri izlerken neler hissediyorsunuz?” diye soran gazeteciye ilginç bir yanıt verdi:“O filmlere bakarken hüzünleniyorum tabii ki... Çünkü birden anılar canlanıyor. O zamanlar her evde televizyon olmadığı için insanlar bize ilah gibi bakıyordu. Sokakta yürüyemiyorduk. Ama itiraf etmeliyim ki, o çekim temposu ve ilgi yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Yumurcak dönemi kapanınca yurtdışına gittiğimde de çok bocaladım. Çünkü orada kimse tanımıyordu beni, oysa ben ilgiye çok alışmıştım.”