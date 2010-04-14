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Yaşam

'Yumruk' protestosunda otobüs yakıldı

Gaziosmanpaşa'da Ahmet Türk'e saldırıyı protesto eden bir grup, içinde 6 kişinin bulunduğu belediye otobüsüne molotofkokteyli atarak kullanılamaz hale getirdi.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'ün saldırıya uğramasını protesto eden bir grup, içerisinde 6 kişinin bulunduğu belediye otobüsüne molotofkokteyli atarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı sırasında şoförün kapıları açmasıyla otobüsten inen yolculardan yaralanan olmadı.

Ahmet Türk'e yapılan saldırının, Gaziosmanpaşa Karayolları mahallesi'nde protesto edildi.

Ellerinde, "Her Kürt Ahmet Türk", "AKP'nin yumruk açılımı" yazılı dövizler taşıyan grup, Fatih caddesi boyunca terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Basın açıklamasının ardından grup dağılırken, aralarından yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişi eyleme devam etti.

İETT otobüsünün geldiğini gören saldırganlar, molotofkokteylleri yakarak otobüse attı. İçinde 6 yolcunun bulunduğu otobüs Yunus Emre mahallesi-Beyazıt seferini yapıyordu.

Otobüs şoförü, alevler içinde kalan  otobüsten yolcuları tahliye etti. Ardından da yangını  söndürdü.

Çevik kuvvetin geldiğini gören grup ara sokaklara kaçtı.  otobüs tamir için garaja  çekildi.



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