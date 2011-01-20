Yumruk 11 ay hapis getirdi

T24 - Kral TV gecesinde Serdar Ortaç’ı yumruklayan Cafer Arat, 11 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, cezayı paraya çevirmedi, ertelemedi.



KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç’ı tuvalet koridorunda yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ortaç’ı, MGD gecesinde Ahmet Kaya’ya sergilediği tutum nedeniyle yumrukladığını kabul eden Arat’ın hapis cezasını paraya çevirmedi, ertelemedi.



Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 6. duruşmada, müşteki Serdar Ortaç’ın avukatı Hasan Demirel hazır bulundu. Mahkeme kendisi de müzisyen olan sanık Cafer Arat’ı, Ortaç’ı yumruklayarak kasten yaralamaktan 6 ay, ölümle tehdit suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında Ortaç’a hakaret suçundan ise beraat kararı verildi. Karar kesinleşirse, Cafer Arat yaklaşık 6 ay hapis yatacak.





Amacım protesto etmekti



İddianamede sanık Arat’ın, Serdar Ortaç’ı 5 Mayıs 2009’da, Lütfi Kırdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde, tuvalete giderken takibe aldığı, koridorda yumrukladığı, sanığın parmağında büyük bir yüzük olması nedeniyle Ortaç’ın iki dişinin kırıldığı belirtildi. Arat savunmasında, “Yumruk attığımı kabul ediyorum ancak ‘seni öldüreceğim’ demedim. Bunu, sanatın içindeki yozlaşmalara, askerlikten kaçacak kadar milliyetçi olanlara, arkadaşları sürgüne gönderilirken ve sahnede yuhalanırken sessiz kalanlara bir tepki olarak gerçekleştirdim” dedi.



