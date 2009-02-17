Yulaf kalbe yarıyor

Yulafın lif içerdiği ve içerisindeki betaglukan adlı çözünür lifin kalp sağlığı konusunda olumlu etkileri olduğu ispatlandı.



Yulafın diğer tahıl ürünlerine göre daha yüksek oranda çözünür lif içerdiği ve içerisindeki betaglukan adlı çözünür lifin kalp sağlığı konusunda olumlu etkileri olduğu birçok bilimsel araştırma içerisinde yer alıyor. Sorun, kalp sorunları, kötü kolesterol, yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeriyle boğuşan kentli insanın yulafa nasıl ulaşacağı aslında. İsveç menşeli “Betaglucare” adlı ürün bu sorununuza bir ölçüde çare olabilir. Türkiye’de eczane ve internet üzerinden satılmaya başlayan “Bataglucare” içerisinde, yulaf bitkisinde yüzde üç oranında bulunan betaglukan, yüzde 22 oranında konsantre edilmiş olarak bulunuyor.



Ürünün Türkiye pazarına sunuşu için İstanbul’a gelen İsveçli Dr. Anita Alvang, betaglukanın olumlu etkilerini, mide ve bağırsakta bal kıvamında bir jel oluşturarak, glikozun vücut tarafından emilme hızını düşürmesi olarak açıklıyor. Bu sayede, kan şekeriniz bir anda yüksek derecelere çıkmıyor. Alvang, ürünün gün boyunca istenilen saatte hatta bazı yemeklerle bile yenilebileceğini söylüyor. İsveçlilerin tercihinin ise özellikle kahvaltılarda süt veya yoğurtla almak olduğunu söylüyor. İsveç’te doktorların hasta reçetelerine spor önerileri de yazdığını belirten Alvang, özellikle kalp hastalıklarından korunmak için düzenli beslenmenin ve spor yapmanın önemine dikkat çekiyor. İsveç, insan ömrünün ortalama 80,68 yılla, dünyada en uzun olduğu üçüncü ülke. Türkiye ise 103. sırada yer alıyor ve ortalama ömür 72,88 yıl.



Türkiye’de yılda 400 bin kişi kalp krizinden ölüyor



İthalatçı firma olan Prorsum Food Pharma’nın Genel Müdürü Mustafa Demirtaş, yapılan araştırmaların, günde üç gram betaglukanın toplam kolesterol seviyesinde yüzde 10 azalma sağladığını ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Yüksek kolesterolün kalp krizi riskini tek başına 2,8 kat arttırdığına uluslararası araştırmaları referans veren Demirtaş, yüksek tansiyon, şeker ve yüksek kolesterol biraraya gelince kalp krizi riskinin 6,2 kat arttığına dikkat çekiyor. Ürünlerini gıda-ilaç statüsünde değerlendiren firma, satış için bu nedenle eczane ve interneti uygun görmüş. “Türkiye’de 9 milyon insanın kolesterolü yüksek (30 yaş üstü her üç kişiden biri), 5 milyon insan şeker hastası ve yılda 400 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor” diyen Demirtaş, ürünün etkilerinin yaklaşık 6 haftalık kullanımdan sonra ortaya çıkmaya başladığını söylüyor.



Kolesterolü nasıl düşürüyor?



Yulaf betaglukanı sayesinde midede oluşan jel, yine mide ve ince bağırsakta safra asidini bağlayarak dışkı yoluyla atılmasını sağlıyor. Karaciğer, bu durumda tekrar safra asidi üretiyor ve üretirken kandaki kolesterolü kullanıyor. Böylece toplam kolesterol seviyesinde düşüş sağlanıyor.

