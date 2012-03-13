Yükselen okyanus suları ülkeyi haritadan siliyor

T24 - İklim değişikliği, Pasifik'te bir ada ülkesini yok ediyor. Yükselen okyanus nedeniyle her geçen gün sular altında kalan Kiribati halkının bir bölümünü taşınma kararı aldı. Kiribati bunun için komşu Fiji'den toprak alıyor.

Kiribati'nin bazı bölgeleri, okyanusun yükselmesiyle sular altında kaldı. Yükselen sulara karşı bazı yerlerde önlem olarak konulan kum torbaları işe yaramadı. Bölgedeki 32 mercan adasından bazıları yok olmaya başladı. Bu durum karşısında yetkililer de radikal bir çözüme başvurdu.

Köyler silindi

Deniz seviyesinin yükselme riskinin ciddi bir tehlikede olduğunu belirten yetkililer, “Köyler silindi gitti. Bu yüzden insanlarımızı taşımamızı gerekiyor. İşin an acı tarafı hiç bir katkımızın olmadığı bir sorunun ilk kurbanlarıyız” diyerek çareyi 2 bin kilomete uzaklıkta bulunan Fiji'den toprak satın almakta buldu.

Deniz her yıl 2 milimetre yükseliyor

Fiji'nin Vanua Levu adasından alınacak yaklaşık 2 bin 500 hektarlık toprağa 500 kadar çiftçinin yerleştirilmesi hedefleniyor.

Kiribati yetkililerinin umudu, 100 bin nüfuslu halkının bölgedeki diğer ülkelere yerleşmelesi. Çocukların korku içinde olduğu bölge halkı, gelecek yıl ne olacağını nerede yaşayacaklarını bilmiyor. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre Pasifik bölgesinde deniz her yıl 2 milimetre yükseliyor.