T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yükselen okyanus suları ülkeyi haritadan siliyor

Kiribati'nin bazı bölgeleri, okyanusun yükselmesiyle sular altında kaldı. Yükselen sulara karşı bazı yerlerde önlem olarak konulan kum torbaları çözüm olmadı.

13 Mart 2012 18:30

 

T24 - İklim değişikliği, Pasifik'te bir ada ülkesini yok ediyor. Yükselen okyanus nedeniyle her geçen gün sular altında kalan Kiribati halkının bir bölümünü taşınma kararı aldı. Kiribati bunun için komşu Fiji'den toprak alıyor.

Kiribati'nin bazı bölgeleri, okyanusun yükselmesiyle sular altında kaldı. Yükselen sulara karşı bazı yerlerde önlem olarak konulan kum torbaları işe yaramadı. Bölgedeki 32 mercan adasından bazıları yok olmaya başladı. Bu durum karşısında yetkililer de radikal bir çözüme başvurdu.

 

Köyler silindi

 

Deniz seviyesinin yükselme riskinin ciddi bir tehlikede olduğunu belirten yetkililer, “Köyler silindi gitti. Bu yüzden insanlarımızı taşımamızı gerekiyor. İşin an acı tarafı hiç bir katkımızın olmadığı bir sorunun ilk kurbanlarıyız” diyerek çareyi 2 bin kilomete uzaklıkta bulunan Fiji'den toprak satın almakta buldu.

 

Deniz her yıl 2 milimetre yükseliyor

 

Fiji'nin Vanua Levu adasından alınacak yaklaşık 2 bin 500 hektarlık toprağa 500 kadar çiftçinin yerleştirilmesi hedefleniyor.

Kiribati yetkililerinin umudu, 100 bin nüfuslu halkının bölgedeki diğer ülkelere yerleşmelesi. Çocukların korku içinde olduğu bölge halkı, gelecek yıl ne olacağını nerede yaşayacaklarını bilmiyor. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre Pasifik bölgesinde deniz her yıl 2 milimetre yükseliyor.

 

 

ETİKETLER

Pasifiksular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24