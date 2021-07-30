Yükselen fiyatlara rağmen motosiklete olan talep devam ediyor

2020 yılının beklentilerin üzerinde kapanmasının ardından geçen yılın ortalarında getirilen ek verginin kaldırılması ile birlikte 2021 senesi motosiklet sektörünün umutla baktığı bir yıl olarak başladı.

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre değişken döviz kurları ile birlikte yükselen fiyatlara karşın talep sürdü. İlk 6 ayda tescil edilen motosiklet rakamı geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 36.8 daha yüksek oldu.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Haziran 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösteren motosiklet tescil adetleri 31 bin 542 oldu. Geçen yılın haziran ayında bu rakam 29 bin 491 adetti. İlk 6 aylık dönemin toplam satış rakamı ise 118 bin 656 adet oldu.

15 yıllın en yüksek seviyesi

Motosiklet sektörü 2005 yılında 202.5 bin 2006 yılında ise rekor bir seviye olan 373 bin seviyesine ulaşmıştı.

O dönemden bu yana ilk defa zorlu pandemi sürecinde 200 bin seviyesinin üzerini görmeyi başardı ve geçen seneyi 208 bin 500 adet seviyesinde kapattı.

2021 ise geçen yılın yaklaşık 30 bin adet üzerinde. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin paylaştığı 2021 yıl sonu pazar tahmini verilerinde yılın 240 bin adet seviyesinde kapanacağı öngörülüyor.

Cip krizi motorda da etkili

Özellikle otomotiv sektörünün ciddi yaralarından bir tanesi haline gelen ve fabrikaların üretime ara vermesine sebep olan yarı iletken çip krizi yayılmaya devam ediyor.

Motosiklet sektörü de 2021 yılında bu krizden payına düşeni alıyor. Önde gelen Uzakdoğulu üreticiler başta olmak üzere birçok motosiklet üreticisi fabrikalarında çip krizi nedeniyle sınırlı adetlerde üretim yapıyorlar.

Bu da talep yoğun şekilde devam ederken tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi tedarik sıkıntısını gündeme getiriyor.