Yükselen fiyat, zeytincinin yüzünü güldürdü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, son yağışlarla birlikte kalitesi artan zeytinin fiyatı 7.5 liraya kadar yükseldi.

Alaşehir\'de yaklaşık 50-55 bin ton rekolte tahmin ettiklerini belirten zeytin üreticisi Halil İbrahim Yılmaz, bu yıl hem rekoltenin hem kalitenin arttığını ifade etti.

Yılmaz, \"Zeytinin kalitesinin yükselmesi için, mutlaka üzerine yağmur yağması gerekir. Bölgemizde son günlerde yağan yağmurlar, zeytinde kalitenin yükselmesini sağladı. Zeytinlerin kaliteli olması kalibreyi de yükseltti. En yüksek kalibrede olan zeytinler 7.5 liradan alıcı bulabiliyor. Üzümde yüzümüz gülmedi ama zeytin fiyatları yüzümüzü güldürdü. Fiyatlar inşallah böyle devam eder, çok mutluyuz\" dedi. Alaşehir\'de zeytin alıcısı Mustafa Akakıncı ise iyice siyahlaşmış, olgunlaşmış trille türü zeytinleri tercih ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Salamuralık olarak alıyoruz. Ürün fiyatları zeytinin iriliği ve renklerine göre değişiyor. 18-24 kalibre arasında zeytinleri alıyoruz. 18 kalibre zeytinin 1 kilogramında yaklaşık 180 tane zeytin bulunması gerekiyor. 24 kalibrede ise ortalama 240 adet zeytin bulunması gerekiyor. Dolayısıyla iri taneli zeytinler iyi kaliteli oluyor. Kalibre değeri yükseldikçe zeytin adedi de küçülüp artıyor. Küçük tane ve yeşil olarak toplanan zeytinler ise 1.5 ile 2.5 TL arasında alıcı buluyor. Bu tür zeytinler genellikle zeytinyağı yapımında kullanılıyor. Alaşehir\'de Badınca, Hacıbey, Girelli mahalleleri gibi değişik bölgelerde zeytin alım merkezleri var. Değişik eleklerden elenerek, kalibrelerine göre gruplanan zeytinler salamura yemeklik olarak sofralara gelecek.\"

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