Yükselen dalgaların arasında kalan köpek Millie, dron'a bağlanan sosis sayesinde kurtuldu

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yükselen dalgalar ve gel-gitin ortasında kalan Millie isimli köpek, dron’a bağlanan bir sosisle ilgisi çekilerek kurtarıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, jack russell cinsi köpek Millie, tasmasından ayrılarak Hampshire’da yükselen dalgalar ve gel-gitin yol açtı çamurlu arazinin ortasında kayboldu.

Polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri çok sayıda yöntemle Millie’yi kurtarmaya çalıştı ancak başarısız oldu.

Bir dron pilot, köpeğin rotasının izlendiği donlardan birine yiyecek asmayı önerdi.

Arama kurtarma ekibinden Chris Taylor “Bu çılgınca bir fikirdi” dedi ancak plana uyduklarını söyledi.

Dron’a bağladıkları sosis, Millie’nin ilgisini çekti ve köpek dron’a tutundu.

Millie, sahibi Emma Oakes ile buluşturuldu.