Yüksel'deki 'İşimizi geri istiyoruz' eylemine yine polis müdahalesi: 8 gözaltı

Ankara Yüksel Caddesi’nde 347 gündür devam eden "İşimizi geri istiyoruz" eyleminde akşam yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Evrensel'in haberine göre, Yüksel Caddesi’ndeki "İşimizi geri istiyoruz" eylemi 347'nci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi 227'nci gününe girdi. Akşam saatlerinde Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak için toplananların caddeye girişine izin verilmedi. Polis kalkanları ile kapatılan sokaktan geçemeyen eylemciler polis kalkanları önünde basın açıklaması yapmak istedi.



"Açlık grevinin 227. gününde Nuriye Semih işe geri alınsın" yazılı pankart açan eylemciler, "Nuriye Semih onurumuzdur" ve "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı. Veli Saçılık'ın da katıldığı eyleme çok sayıda kişi destek verdi. Pankart açıldığı anda müdahale eden polis eylemcilerin pankartını yırttı. 8 kişiyi gözaltına aldı.