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Yaşam

YÜKSEL: ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ ANKARA (A.A)

22 Kasım 2010 13:55

-YÜKSEL: ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ''Çocuklarımızı vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetleriyle yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız'' dedi.  Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini hürriyet ve bağımsızlık içerisinde sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için her türlü fedakarlıklarda bulunan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrencilerine Cumhuriyet'in erdemini öğreten, milletçe topyekun çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerin, gençlerin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlendiklerini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:  ''Çocuklarımızı vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetleriyle yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da yücelterek Türk milletini hür, şanlı ve yüksek bir toplum olarak yaşatacaklardır. Çocuklarımızı yetiştirmek için her türlü fedakarlıkta bulunan öğretmenlerimizin bu önemli ve anlamlı gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.''

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