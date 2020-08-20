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Yüksel eylemcilerinin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

20 Ağustos 2020 14:06

Ankara'da 8 gün önce gözaltına alınan Yüksel Caddesi eylemcilerinin gözaltı süreleri bir kez daha uzatıldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleri düzenleyen ve 13 Ağustos’ta gözaltına alınan Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk’un gözaltı süreleri bir kez daha uzatıldı. 

Yeni yaşam'ın aktardığına göre daha önce 16 Ağustos'ta gözaltı süreleri uzatılan eylemcilerin bu kararla birlikte gözaltı süreleri ikinci defa uzatılmış oldu.

 
Acun Karadağ, Mehmet Dersulu, Alev Şahin ve Mahmut Konuk’un gözaltı süresi bir gün uzatılırken, Nazan Bozkurt, Armağan Özbaş ve Gülnaz Bozkurt’un gözaltı süreleri ise iki gün uzatıldı

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