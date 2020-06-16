Yüksel direnişine, aynı eylem ve delillere rağmen bir ceza, bir beraat

OHAL KHK’si ile mesleğinden atılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça hakkında açılan davanın istinaf mahkemesi ayağı sonuçlandı.

İstinaf mahkemesi, Yüksel Caddesi’ndeki insan hakları anıtı önünde birlikte eylem yapmalarına, birlikte açlık grevine başlamalarına rağmen Gülmen’in cezalandırılmasına, Özakça’nın beraatine karar veren mahkemenin hükmünü yerinde buldu. Kararın bu yönde çıkmasında, DHKP-C bağlantısı iddiası ile ilgili açılan her davada ifade veren tanığın anlatımları etkili oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Gülmen ve Özakça hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara karşı yapılan istinaf başvurusuyla ilgili incelemesini tamamladı.

Eylemler aynı

OHAL kararnamesi ile mesleğinden atılan Gülmen ve Özakça, Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eyleme başlamışlardı. İki isim daha sonra açlık grevi eylemi yapmışlardı. Bu süreçte Gülmen tutuklanmıştı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, her ismin eylemlerinin aynı olmasına rağmen haklarındaki tanık ifadelerinin farklı olmasını gerekçe göstererek Gülmen’i DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, Özakça’nın ise beraatini kararlaştırmıştı.

DHKP-C ile ilgili hemen hemen tüm davalarda ifadesine başvurulan ve bu nedenle soruşturmaların güvenilirliği konusunda kuşku yarattığı iddialarına hedef olan tanık, Gülmen’in akademisyen olduğu Eskişehir’de örgütün sorumlusu konumunda olduğunu anlatmıştı.

“Eylemler suç değil ama…”

Mahkeme de açlık grevi ve basın açıklaması eylemlerinin tek başına suç olmadığını ancak örgüt kararıyla yapılması durumunda örgütün eylemi haline geldiği için suç sayılması gerektiğini belirterek Gülmen’i suçlu bulmuştu.

İstinaf mahkemesi, karara yönelik itirazı değerlendirdi. Gülmen’in avukatının yaptığı başvuruyu reddeden ve cezayı yerinde bulan mahkeme, savcılığın Özakça için yaptığı, ceza alması gerektiğine yönelik başvuruyu da geri çevirdi.

Gülmen’in avukatlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, temyiz başvurusunda bulunarak kararı Yargıtay’a taşıdı. Dosyada son sözü Yargıtay söyleyecek.