Yüksel Caddesi'ndeki "İşimizi geri istiyoruz" eyleminin 401. gününde 7 gözaltı

Ankara Yüksel Caddesi'ndeki "İşimizi geri istiyoruz" eylemine 401. gününde de müdahale eden polis 7 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemi 281'inci günü, Yüksel Caddesi'nde devam eden "İşimizi geri istiyoruz" eyleminin ise 401. gününde polis müdahalede bulundu. Aralarında Veli Saçılık'ın da bulunduğu 7 kişi darp edildi ve gözaltına alındı.

Yüksel Caddesi'ne destek için gelen Veli Saçılık'ın annesi gözaltılara tepki gösterdiği için polisler tarafından darp edildi ve kırılan gözlük camı sebebiyle yüzünden yaralandığı belirtildi.