Yüksel Caddesi'nde polis ablukası; eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi

KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla 75 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın dün gece evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasının ardından Ankara'da Yüksel caddesindeki destek protestosuna öğlen saatlerinde başlayan polis müdahalesi akşam saatlerinde de devam etti.

Polis dağılmayan gruplara biber gazı ile müdahale ederek çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. CHP'li vekillerin oturma eylemi sürüyor.

CHP'li vekiller bariyerleri devirdi

Oturma eylemine başlayan CHP'li milletvekillerinin etrafı bariyerler ile çevrilerek yanlarına, insan hakları heykelinin bulunduğu alana milletvekilleri dışında kimse alınmadı. Bariyerlere yaklaşan eylemciler veya yoldan geçen vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırıldı. CHP'li vekiller belli bir süre oturma eylemine devam ettikten sonra bariyerleri kaldırarak devirdi. Eylemcilerin heykelin bulunduğu alana gelmelerini talep eden vekillere polislerin cevabı olumsuz oldu.

Kafe ve restaurantlar boşaltıldı

Bariyerleri tekrar kaldırarak düzenleyen emniyet güçleri çevrede bulunan bütün kafe, restaurant ve iş yerlerini boşalttı. Yüksel caddesine giriş çıkış olan bütün yollar polis tarafından kesilerek basın mensupları dahil bütün vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Polis bariyerli alanlara yaklaşan gruba biber gazı ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılan eylemciler zaman zaman slogan atarak protestolarına devam etti.Polisin ara sokaklarda müdahalesi sürüyor.

Tezcan Karakuş'a biber gazlı müdahale

CHP'li vekillerin bulunduğu alana gitmek isteyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın önü polis tarafından kesildi. Alana girmekte ısrar eden Karakuş'a polisler biber gazı ile müdahale ederek uzaklaştırdı. Karakuş daha sonra “Siz bir kamusal mekanda, bir kamu kurumunun başkanına biber gazı sıkıyorsunuz. Hepiniz suç işliyorsunuzö diyerek emniyet güçlerine tepki gösterdi.

CHP'li milletvekillerinin eylemi 7 saat sonra sonra erdi

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Necati Yılmaz, Eren Erdem, Ali Haydar Hakverdi ve Utku Çakır Özer'in Ankara Yüksel Cadddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önündeki oturma eylemi 7 saat sonra son buldu.

Eylemi sonlandırmadan önce Veli Ağbaba, Milletvekilleri ile birlikte yaptığı açıklamada “Biz bugün Nuriye ve Semih için buraya geldik. Eğer Nuriye ve Semih yarın akşam saatlerine kadar bırakılmazsa CHP milletvekilleri olarak dönüşümlü olarak süresiz oturma eylemini gerçekleştireceğiz.” dedi ve bugünlük oturma eylemini sonlandırdılar.

Öte yandan, Yüksel Caddesi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri hâlâ devam ediyor. Giriş-çıkışlar güvenlik güçlerinin kontrolü ile gerçekleşiyor.