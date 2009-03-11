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Yaşam

Yüksekten korkan giymesin!

Nina Ricci modaevinin son platformları yükseklik korkusu olanlara önerilmiyor.

11 Mart 2009 02:00

Nina Ricci modaevinin son platformları yükseklik korkusu olanlara önerilmiyor.

Paris Moda Haftası’nda koleksiyonunu tanıtan Nina Ricci markasıyla Olivier Thyskens’in görülmemiş yükseklikteki platformları, onun moda eviyle olan son koleksiyonunu unutulmaz kıldı.

Olivier Thyskens’in Nina Ricci markası altında gerçekleştirdiği son defile için yapılmış olan ayakkabılar haftanın öne çıkan ürünlerinden biri oldu.

Platform ve stilettoyu harmanlayan model, farklı renklerde tanıtıldı. Bazı modellerde dantel, saten, taş ve kemer kullanıldı.

Yaklaşık 25 cm civarlarında olan bu ayakkabının yüksekliği bu defilede kimseyi düşürmedi. Thyskens’in bu fetişist ayakkabılarının yukarıda kalmış ince topuk detayı ayakkabıya espri katan unsurlardan oldu. Yaklaşık 25 cm civarlarında olan bu ayakkabının yüksekliği bu defilede kimseyi düşürmedi. Thyskens’in bu fetişist ayakkabılarının yukarıda kalmış ince topuk detayı ayakkabıya espri katan unsurlardan oldu.

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