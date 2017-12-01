Yüksekten düştü, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de yüksekten düşme sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Muhammet Seçme’nin (28) organları 5 kişiye can olacak.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, 25 Kasım\'da yüksekten düşerek yaralanan Muhammet Seçme, Bandırma Devlet Hastanesi’nden tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen Seçme’nin 30 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ nakline izin vermesi üzerine Muhammet Seçme’nin organlarının alınması için 3 ayrı hastaneden ekipler hava ve kara yoluyla Bandırma Devlet Hastanesi’ne geldi. Seçme’nin akciğer ve kalbi İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaciğeri Bursa Tıp Fakültesi, iki böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerince alınarak nakil bekleyen hastalar için yola çıktı.

Organ nakli ile ilgili bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, ilçede nakil konusunda duyarlı davranıldığına dikkat çekerek, “Yoğun bakımda takip edilen hastamızın dün itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organları bağışlaması üzerine gerekli işlemler yapıldı. Organları 5 hastamıza umut oldu. Hastamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hastanemiz ilçe hastaneleri arasında donör konusunda birinci olmuştur. Halkımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.



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