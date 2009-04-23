Yüksekova'ya çamur yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz içinde kalan ilçe merkezinde yağmurla birlikte çamur yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.



Yüksekova İlçesi ve köylerinde bugün saat 16.00 sıralarında aniden çıkan rüzgarın etkisiyle etraf toz duman içinde kaldı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen rüzgar ve toz, Yüksekova üzerinde kababulut oluşturdu. Ardından yağmurla birlikte yağan çamur, ilçe halkına zor anlar yaşattı. Yağış ile birlikte insanlar evlerine ve işyerilerine kapanırken, araçların üzeri çamura bulandı.

