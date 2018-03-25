T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüş

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3

25 Mart 2018 21:34

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi\'ne yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlerin ulaştığı tepeye, \'Afrin Kahramanları\' adı verildi.
Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'nca \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polisler, askerler, öğrenciler ve Yüksekovalılar katıldı. Sabah saatlerinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı önünde bir araya gelenler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi\'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar, tepeye 4 saatte ulaştı. \'Afrin Kahramanları\' adı verilen tepede şehitler için dua edilirken, yürüyüşe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHAHAKKARİ Yüksekova KaymakamlığıPiyade Tümen KomutanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıTepesiEllerinde TürkKahramanlarıYüksekova KaymakamlığıYürüyüşe Yüksekova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24