Yüksekovalılar ışıkla tanıştı, trafik karıştı

Hakkâri’nin 102 bin nüfuslu ilçesi Yüksekova’da ilk kez kurulan trafik sinyalizasyon sistemi dün işlemeye başladı ve ilk gün birçok sürücü kırmızı ışığı ihlal etti. Trafik sinyalizasyon sistemi ilk gün özellikle şehir merkezinin girişindeki kavşakta sıkıntıya neden oldu.



Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalarla sürücüler arasında geçiş önceliğinden doğan sıkıntı yaşanırken, başka bir sorun da sürücülerin çoğunun kırmızı ışıkta durmaması oldu. Işıklarla ilgili soruları cevaplayan sürücülerin bazıları ile yayaların çoğu, hangi ışıkta ne yapılacağını karıştırdı. Bazı sürücüler “kırmızı ışıkta geçilir”, bazı sürücüler “Yeşil ışıkta durulur” derken, bir yaya da “Kırmızı ışıkta ne yapılır?” sorusuna “Kırmızı ışıkta duran minibüsten inilir veya minibüse binilir“ karşılığını verdi.



7 bin araç bulunuyor



Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan da yaklaşık 7 bin aracın bulunduğu ilçede bugüne kadar trafik ışık sistemi kurulmamasının büyük eksiklik olduğunu belirtti. Sürücüleri, kurallara uymaları ve ilçe merkezinde hız yapmamaları konusunda uyaran Özcan, “İpekyolu Caddesi üzerinde her gün, özellikle sabah saatlerinde büyük öğrenci yoğunluğu var. Faaliyete geçen bu sinyalizasyon sistemi sayesinde karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan öğrencilerimiz de sürücüler de rahat bir nefes alacak” dedi.

