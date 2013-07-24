'Yüksekovalı çoban Nezir Tekçi, komutan emriyle infaz edildi'

Nezir Tekçi adlı çobanın, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 1995 yılında askerler tarafından öldürüldüğü ve sonra cesedinin bombayla parçalandığı iddiasına ilişkin davada, talimatla ifadeleri alınan eski askerler “infazı” doğruladı. Veysi Kaya, “Atış emri verildi, ben de ateş ettim” derken, Üzeyir Yantur, “Çobanı dağa götürdük, uzak bir mesafede öldürüldü, silah seslerini duydum” diye konuştu. Hakan Gündüz ise “Gösterdiği mağara boş çıkınca 50 kişiye infaz ettirildi” diye anlattı. Cengiz Ekici ise “Öldürüldükten sonra gömdük” diye ifade verdi.

‘Kürt olanlar ateş etsin’

Çoban Nezir Tekçi, iddiaya göre 28 Nisan 1995’te Yüksekölçekli Köyü’nde askerlerce gözaltına alındı. PKK’lıların yerini göstermesi için götürüldü; ancak bir daha haber alınamadı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, oğlunun akıbetini öğrenmek için yıllarca uğraşan baba Halit Tekçi, oğluyla aynı tarihte Yüksekova Tabur Komutanlığı’na geçici görevle gelen er Yunus Şahin’e ulaştı. Şahin’in anlatımına göre, Çanakkale Gelibolu’dan Hakkâri’ye geçici görevle giden tabura bağlı şekilde operasyona çıkan bölük, Tekçi’yi de operasyona götürdü.

Tekçi’nin “PKK’lıların yerlerini bilmediğini” söylemesi üzerine Yüzbaşı Ali Osman Akın, Tekçi’yi gösterip “Kürt olanlar ateş etsin” dedi. Yarbay Kemal Alkan, Tekçi’nin başına iki el ateş ederek, öldürdü. Bedeni de mayınla patlatıldı. Bu ifadeler üzerine Akın ve Alkan hakkında “canavarca his ve işkenceyle adam öldürmekten” dava açıldı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar iddiaları reddetti. Mahkeme önceki duruşmada, taburda görevli askerlerin ifadelerinin alınmasını istedi. Geçen nisan ve mayıs ayında askerlerin talimatla ifadesi alındı.

Dosyaya giren ifadeler, Çoban Nezir’in infazını doğruluyordu. Askerlerin verdiği ifadeler özetle şöyle:

‘Bombayla parçalandı’

Veysi Kaya: Böyle bir şahsın yakalandığı, işkence yapılıp sorgulandığı, mağaraları göstermek için dağa çıkarıldığı, kurşuna dizildiği ve bomba ile parçalandığı doğrudur. Çocuğu atış mangasının karşısına geçirirken ellerini kelepçelediler. Ben ateş etmiştim. Bir arkadaşım Vanlıydı, ateş etmemişti. Tüfeklerin namluları kontrol edildi. Ateş etmeyenler sorgulandı. Biz olay yerinden ayrıldıktan sonra bomba sesi geldi.

Üzeyir Yantur: Bir gün operasyondayken koyunlarını otlatmakta olan bir çobanı gördük. Bizi köye götürdü. Rütbeliler çocuğun çoban olmadığını, peşmerge kıyafetiyle gezdiğini ve PKK’lı olduğunu söyledi. Bölgedeki insanların çoğu peşmerge kıyafetiyle dolaşırdı. Çobanı yanımıza alarak dağa götürdük. Uzak mesafeden silah sesleri geldi. Çobanın öldürüldüğünü öğrendim.

‘Yanlış bilgiye infaz’

Hakan Gündüz: Yakaladığımız iki kişinin teröristlerin yerini göstermeleri amacıyla üç tim olarak görev aldık. Teröristlerin bulunduklarını iddia ettikleri mağaraya gittik ancak boş çıktı. Yüzbaşı iki kişiden birinin ismini, doğum tarihini, katıldığı eylemleri söyledi. Yanlış bilgi vermesinden ötürü infaz edileceğini bildirdi. Üç timden 50 kişiyi görevlendirerek, ateş edilmesini istedi ve orada infaz edildi. Diğeri öldürülmedi.

Ferit Cirit: Bu şahıs silahları, arkadaşlarının yerini gösterecekti. Olayın nasıl geliştiğini hatırlamıyorum. Ancak Kemal teğmenin “Komutayı bana verin, ben halledeyim, ben öldüreyim” dediğini hatırlıyorum. Vurulma anını görmedim ancak silah ve patlama sesi duyduğumu hatırlıyorum.

‘Köylüyüm, çocuklarım var’

Nazar Ümger: 30 - 35 yaşlarında bir köylü yakalanmıştı. Dört beş gün bu kişiyi gezdirip sığınak göstermesini istediler. Bu sırada yanlarındaydım. “Terörist değilim, köylüyüm, çocuklarım var” diyordu. Ali Osman Akın “Yalan söylüyor, teröristtir” dedi. Akın ve Alkan köylüyü dövdü. Karın üstüne attılar. Askerlere hitaben “Ateş edin” dedi. 20 - 30 asker ateş etti. Köylüyü öldürdüler. Cesedini de gördüm, delik deşikti. Rütbeliler de ateş etti.

Abdurrahman Kezik: Bölük arazi taramasına çıkmıştı. Diğer bölüğün Tekçi’yi getirdiğini gördüm. Silah sesleri duyduk. Timler birleştiği zaman askerlere “Ne oldu” diye sorduk. Şahsın kaçmaya çalıştığını, vurulduğunu söylediler.

Cengiz Ekici: 3. bölükteki bir arkadaşın anlattığı kadarıyla çobana Ali Osman Akın, “PKK’nın yerini göster” dedi. “Bilmiyorum” deyince binbaşı bütün askerlere ateş emri verdi. Çobanın elleri arkadan bağlandı. Ateş ettikten sonra cesedi geri getirdiler ve gömdük.