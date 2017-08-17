Yüksekova'daki kayıp muhtar ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'nın kaçırıldığı iddia edilen ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Kadıköy Köyü Muhtarı 37 yaşındaki Nurettin Altun'un cesedi bulundu.

Yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan Altun'un bu sabah saatlerinde ilçeye 34 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık Köyü Basamak Mezrası'nda cesedi bulundu. Altun'un cesedi, önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Altun'un cesedi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Muhtar Altun'un ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.