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Yaşam

Yüksekova'da yine terör: 1 uzman çavuş şehit, 2 yaralı

Yüksekova'da 2 uzman çavuş, oturdukları binaya geldikleri sırada bahçe duvarının dibine konulan bomba, teröristlerce uzaktan kumanda ile patlatıldı

22 Eylül 2008 03:00

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde aksam saatlerinde iftar yemeğine giden 2 uzman çavuş, oturdukları binaya geldikleri sırada bahçe duvarının dibine konulan bomba, teröristlerce uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 uzman çavuş ile olay sırasında caddeden geçen 1 kişi yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 uzman çavuş şehit olurken, diğer 2 yaralı Van'a sevk edildi.

 

Olay, bugün saat 18.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı askeri birliğinden çıkıp evine iftara giden 2 uzman çavuş, oturdukları evlerinin bulunduğu 4 katlı binaya yaklaştıkları sırada teröristlerce daha önceden bahçe duvarının dibine konulan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Patlamada isimleri henüz öğrenilemeyen 2 uzman çavuş ile olay sırasında caddeden geçmekte olan 1 erkek yaralandı. Hain tuzakta uzman çavuşların oturduğu binadaki ve çevrede bazı evlerin camları kırıldı.

 

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, durumu ağır olan diğer uzman çavuş ile vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

 

İftar vakti meydana gelen patlama ilçede endişe yarattı. Hain pusudan sonra polis ve jandarma ilçe ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlattı. Bomba uzmanları inceleme başlatırken, patlamaya neden olan cismin niteliği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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