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Yüksekova'da terör operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma tarafından PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat bulundu

27 Kasım 2018 15:10

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma tarafından PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat bulundu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Yaylacık Köyü Killik Tepe bölgesinde 24 Kasım\'da düzenlenen arama tarama faaliyetlerinde, Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 Kaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mauser marka tüfeğe ait şarjör ve 11 fişek ele geçirildiği belirtildi.

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