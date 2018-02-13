Yüksekova'da sokak hayvanlarına 2 ton mama bırakıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına mama bıraktı.

Yüksekova ilçesi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle bölgede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, şehrin bazı noktalarına 2 ton mama bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, vatandaşlardan yemek artıklarını uygun bir şekilde çöp konteynerlerinin yanına bırakmalarını isteyerek, “Hayvan Hakları Federasyonu\'nun desteği ile ilçemizde yaşanan kış mevsimi ile aç kalan sokak hayvanlarımızın yoğun yaşadıkları alanlara mama bıraktık. Sokak hayvanlarına hepimiz sahip çıkmalıyız. Hayvan deyip geçmeden, önce bir cana sahip çıktığımızı unutmamalıyız. Desteklerinden dolayı Hayvan Hakları Federasyonu\'na çok teşekkür ediyorum. İleriki süreçte kalıcı çözümler için çalışmalarımız olacaktır. Belediyemiz bünyesinde açtığımız küçük kliniğimizde sokak köpeklerimizin bakımı yapılıyor\" dedi.



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