Yüksekova’da sokağa çıkma yasağına 16 saatlik ‘ara’

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki sokağa çıkma yasağı yarın saat 06.00’da kaldırılacak. Sokağa çıkma yasağı, akşam 20.00’den sonra uygulanmaya devam edilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart 2016'da başlayan sokağa çıkma yasağı yarından itibaren belirli saatlerde kaldırılıyor.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Yüksekova İlçe Merkezi ile Yüksekova İlçemize bağlı Vezirli Köyü ve Çimenli mezrasında artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yol ve binaların her türlü tehlikeli maddelerden ve engellerden kolluk kuvvetlerimizce temizlenmesi, arındırılması, bozulan asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeninin tekrar tesis edilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Yüksekova İlçe merkezinin tamamında 13 Mart 2016 günü saat 22.00'dan; Yüksekova İlçemize bağlı Vezirli Köyü ve Çimenli mezrasında da 30 Mart 2016 günü saat 20:00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilçe merkezi ile ilçemize bağlı Vezirli Köyü ve Çimenli mezrasında giriş-çıkışlar da yasaklanmıştı."