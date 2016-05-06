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Yüksekova'da 5 bin ev yıkıldı, 100 bin insan göç etti!

Yüksekova'da çatışmalar 34 günde sona ererken, ilçede sokağa çıkma yasağı devam ediyor

06 Mayıs 2016 13:01

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart’ta başlatılan operasyonlar 20 Nisan’da sona erdi ancak sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. HDP İl Başkanı Metin Besi, “Yerel kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Yüksekova’da 5 bin ev tahrip edildi, 100 binden fazla insan göç etti” dedi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart’ta başlatılan operasyonlar 20 Nisan’da sona erdi ancak sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Cumhuriyet' Selin Görgüner'in haberine göre, Yüksekova’nın Kışla, Orman, Mezarlık ve Cumhuriyet mahallelerinde operasyonlar nedeniyle büyük bir yıkım yaşandı. 120 binden fazla nüfusun olduğu ilçede evler zarar gördü, 100 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı. 13 Mart’tan beri süren sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan’da operasyonların bitmesine rağmen kaldırılmadı. Valilik, bu konuda net bir tarih vermekten çekiniyor.

HDP İl Başkanı Metin Besi, “5 bin ev tahrip edildi. Karakolların yapılmasının planlandığı bölgelerdeki evler yıkıldı. Kışla, Orman, Mezarlık ve Cumhuriyet mahallerinde büyük bir yıkım var” dedi. Yüksekova’dan 100 binden fazla insanın göç ettiğini ifade eden Besi, yasağın kaldırılmasından sonra hayatın normale dönmesi için yapacakları çalışmaları şöyle anlattı: “Van’a 4 bin, Hakkâri merkeze 1800 aile göç etti. Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ve köylere de büyük bir göç var" dedi. 

 

4 başlıklı çalışma

 

Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın Valilikte yaptığı görüşmede yasağın yakın zamanda kaldırılacağı söylendi ancak tam bir tarih vermiyorlar. Yasağın kaldırılmasından sonra 4 ana başlıkta çalışma yapacağız. Birincisi evlerin onarımı ve altyapı çalışmaları. İkincisi ailelere insani yardım. Üçüncüsü; hukuki destek sunulacak. Dördüncüsü, sağlık alanında çalışmalar yapılacak.

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