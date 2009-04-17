Yüksekova'da silahlı kavga: 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırabildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.



Kavga, bugün Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 20 kişilik grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler taş, sopa ve silahlarla birbirine girdi. Polis, bu kavgayı havaya ateş ederek ve gaz bombası kullanarak ayırabildi. Ali Özer ve Fahrettin Özer'in silahla, 5 kişinin de kafalarına isabet eden taşlardan yaralandığı kavga, hastane önünde de sürdü.



Polisin müdahalesiyle kavga eden gruplar dağıtıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



