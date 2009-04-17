T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yüksekova'da silahlı kavga: 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iki grup arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.

17 Nisan 2009 03:00

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırabildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, bugün Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 20 kişilik grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler taş, sopa ve silahlarla birbirine girdi. Polis, bu kavgayı havaya ateş ederek ve gaz bombası kullanarak ayırabildi. Ali Özer ve Fahrettin Özer'in silahla, 5 kişinin de kafalarına isabet eden taşlardan yaralandığı kavga, hastane önünde de sürdü.

Polisin müdahalesiyle kavga eden gruplar dağıtıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24