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Yüksekova'da sıcak kış

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle halk açık alanlara çıktı

30 Aralık 2017 18:20

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle halk açık alanlara çıktı. 
Kış mevsiminde kapalı alanlarda oturanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle açık alanları tercih etti. Kahve önlerine bırakılan sandalyelerde oturanlar, bu mevsimde havanın sıcak olmasına olmasına şaşırdıklarını belirtti. İlk kez bu ayda böyle bir hava gördüğünü söyleyen Hamit Aydın, şöyle dedi:
\"Önceki yıllarda Yüksekova, 10 Kasım\'da karla buluşuyordu. Bu yılbaşına rahat ve güzel bir havada giriyoruz. Böyle karsız bir hava çok nadir görülüyor. Bu aylar devamlı karlı geçmiştir. Soğukların daha önce eksi 30 dereceye kadar düştüğünü gördük. Kardan dolayı yollarımız kapanırdı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına kadar kar yerden kalkmazdı.\"

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