-YÜKSEKOVA'DA POLİSE TAŞLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 08.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan izinsiz gösteriye polis müdahale etti. BDP il binası önünde toplanan bir grup, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler, Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı. Yola barikat kurup ateş yakan grup, polise taşla saldırdı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Olaylar sırasında, 1 polis memuru kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Polis, müdahalenin ardından Şemdinli yolu üzerinde bir araya gelen grubu dağıtmaya çalışıyor.