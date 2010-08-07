T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜKSEKOVA'DA POLİSE TAŞLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A)

07 Ağustos 2010 15:37

-YÜKSEKOVA'DA POLİSE TAŞLI SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 08.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan izinsiz gösteriye polis müdahale etti.  BDP il binası önünde toplanan bir grup, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler, Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı.  Yola barikat kurup ateş yakan grup, polise taşla saldırdı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.  Olaylar sırasında, 1 polis memuru kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandı.  Polis, müdahalenin ardından Şemdinli yolu üzerinde bir araya gelen grubu dağıtmaya çalışıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24