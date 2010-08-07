-YÜKSEKOVA'DA POLİS ARACINA SALDIRI YÜKSEKOVA (A.A) - 08.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola döşenen patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Patlamada ölen veya yaralanan olmadı. Gece saatlerinde Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis kontrol noktasından ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi sırasında, yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada, zırhlı araç ile çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Güvenlik güçleri, patlamanın ardından çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, patlayıcının türünün araştırıldığı bildirildi.