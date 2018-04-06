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Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve bomba ile mühimmat ele geçirildi

06 Nisan 2018 20:40

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda silah ve bomba ile mühimmat ele geçirildi. 
Hakkari Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada açıklamada, şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Nisan tarihinde ilimiz Yüksekova İlçesi Dilektaşı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M1 piyade tüfeği, 40 adet Bixi fişeği, 500 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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