T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da PKK patlayıcısı ve 65 nüfus cüzdanı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir köyde yaptıkları aramalarda, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

29 Aralık 2017 14:19

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir köyde yaptıkları aramalarda, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. 
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yüksekova\'nın Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasına operasyon düzenleyerek, arama- tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 23 dinamit lokumu, patlatma düzeneği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, küçük tüp içerisinde patlayıcı madde düzeneği, 1 el bombası, 1 fünye, 2 dürbün, 1 gece görüş dürbünü, 12,5 metre kablo, 3 dürbün aparatı, 4 not defteri, 1 rüzgar ölçer anemometre, 34 pil, 2 örgütsel rozet, mp3 çalar, 1 sürücü belgesi ve nüfus kayıt örneği, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 65 nüfus cüzdanı ile çok miktarda yaşam malzemesi ve bir poşet içerisinde bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİ YüksekovaPKKKCKJandarma KomutanlığıYüksekova DemirkonakYumrutaşYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24