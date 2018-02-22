Yüksekova'da PKK operasyonuna 9 gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olduğu iddiasıyla 1\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 Aralık ayı sonunda Yüksekova İlçesi Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında düzenlenen operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgiler üzerine ilçeye bağlı Aşağı Uluyol, Çukurca, Beşbulak köyleri ile Yoncalık mezrasındaki bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 1’i kadın, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 ruhsatsız av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 1 örgütsel bilgiler içeren tablo ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.