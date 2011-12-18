Yüksekova'da 'özel harekat' provokasyonu

T24 - Türkiye'nin 1990'lı yıllarda şahit olduğu 'faili meçhul baskınlar'ın bir benzeri Hakkâri'de yaşandı. Yüksekova'da, kendilerini polis olarak tanıtan ve uzun namlulu silahlarla iki ev, bir fırın ile bir okulun kapısını kırarak içeri giren yüzü maskeli provokatörler bu adreslerde arama yaptı.



Türkiye'nin karanlık dönemi olarak adlandırılan 1990'lı yıllarda polis ve asker kılığına girerek adam öldürmeye kadar her türlü suçu işleyen meçhul kişiler yine sahneye çıktı.







Zaman gazetesinin haberine göre Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz perşembe gecesi 3 ayrı provokatif eylem gerçekleşti. Kendilerini polis olarak tanıtan eli silahlı 3 kişi, kapılarını kırarak girdikleri adreslerde arama yaptı. Yüzleri maskeli kişiler, vatandaşların cep telefonlarını gasbetti.

Hakkâri Valisi Muammer Türker'in "Bunların güvenlik güçleriyle ilgisi yok, devlet ile halkı karşı karşıya getirmek isteyenlerin oyunu." dediği provokatif eylemler, Yüksekova'nın Güngör Mahallesi, Şemdinli yolu üzerindeki bir fırın, iki ev ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir okulda yaşandı. Provokatörler, önceki perşembe gecesi saat 01.30'da Güngör Mahallesi 911 No'lu Sokak'ta yaşayan Vanlı depremzede A.K.'nin evinin kapısını kırdı. Kendilerini polis olarak tanıtan bu kişiler, A.K.'ye Kürt olup olmadığını sordu. Kürt olduğunu söyleyen A.K.'ye, 'Hadi o zaman silahları çıkar.' dediler. Silahının olmadığını söyleyen A.K., şahısların bunun üzerine evde bulunan bütün odaların kapılarını zorla kırdıklarını ve evi arama bahanesiyle darmadağın ettiklerini belirtti. Karanlık eller aynı gece, Süleyman Uğur Sıtkı İlköğretim Okulu'nu da bastı. Bazı bilgisayarları kırıp, 3 bilgisayar ile okul kantininden 300 TL parayı alıp kaçtılar.

İkinci olay yine aynı gece saat 02.00 sularında Şemdinli yolu üzerindeki Kaya Ekmek fırınında gerçekleşti. Yüzü maskeli 3 kişinin, fırındaki vatandaşları hırpaladıktan sonra işyerinin lambalarını silah dipçikleri ile kırarak işçilerden birinin cep telefonunu gasbettikleri öğrenildi. Üçüncü olay ise aynı gece saat 02.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Uğur Sıtkı İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Uzun namlulu silahlı, yüzü maskeli şahıslar girdikleri okulun müdür odası ve öğretmenler odasındaki bilgisayarları kırıp okula zarar verdi. Okul kantininden 300 TL bozuk parayı alan kişiler daha sona okuldan uzaklaştı.



Hakkari Valisi: Mezit olayını hatırlatıyor

Hakkâri Valisi Muammer Türker, vatandaşa ve bir eğitim kurumuna zarar veren şahısların provokatif bir eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri ve polis kimliğinde evleri basıp zarar verdiklerini söyledi. Vali Türker, "Daha önce yaşanan Mezit olayı ile aynı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımız ile güvenlik güçlerimizi karşı karşıya getirme planı güdüldüğünü tahmin ediyoruz." diye konuştu.

18 Şubat 2011 gecesi ilçe merkezinde Kürt ve PKK düşmanlığı içeren Arapça bir bildiri dağıtıldı. KCK devreye girdi ve bildiriyi 'Mezit' adında devletin desteğiyle kurulan bir örgütün dağıttığını savundu. Kuyumcuyu soymaya çalışan biri, elindeki bomba süsü verilmiş paketi caddeye bırakarak kaçtı. Bu da Mezit'e mal edildi. Ancak çok geçmeden işin aslı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma yürüten güvenlik güçleri, failleri kısa sürede yakaladı. Halkı tehdit eden 'Mezit'in paravan bir örgüt olduğu ve arkasında PKK'nın olduğu ortaya çıktı. Mezit örgütü daha sonra yok oldu.



