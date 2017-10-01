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Yüksekova'da ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde moloz yığını arasında bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu ölen 7 yaşındaki Umut Kozay'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi

01 Ekim 2017 15:51

YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde moloz yığını arasında bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu ölen 7 yaşındaki Umut Kozay\'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Hakkari Valiliği\'nin Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi\'ndeki moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen cismin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu öldüğünü açıkladığı Umut Kozay\'ın cesedi otopsi için Van\'a götürüldü. Kozay\'ın cezanesi, işlemleri\'nin ardından ailesine teslim edildi. İlçeye getirilen cenaze, gözyaşları arasında Orman Mahallesi\'nde toprağa verildi. Kozay\'ın yakınları, cenazenin toprağa verilişi sırasında gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.
Patlamada yaralanan kardeşi 6 yaşındaki Erhan Kozay\'ın tedravisi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki devam ediyor.
 

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