Yüksekova'da okulun üstüne çığ düştü

Hakkari Yüksekova'da akşam saatlerinde Yüksekova İlçesi'nin İran sınırında bulunan Onbaşılar Köyü'nde bir okul ve ahırın üzerine çığ düşen çığ sebebiyle 50 koyun telef oldu. Çığın öğrenci ve öğretmenin okulda olmadığı akşam saatlerinde düşmesi nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'dan Yaşar Kaplan Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksekova-İran sınırında bulunan ve ilçeye yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar Köyü'ne bağlı Çobanpınar mezrasında bulunan okulun üzerine dün akşam çığ düştü. 36 haneli olan ve 30 öğrencisi olan Çobanpınar Mezrası'ndaki okulun idare ve lojman kısmına düşen çığ nedeniyle okulun içindeki eşyalar zarar gördü. Çığın öğrencilerin okulda olmadığı akşam saatlerinde düşmesi nedeniyle de can kaybı ve yaralanma olmadı. Ayrıca okulda görevli öğretmenlerinde gece köyde kaldıkları belirtildi.

Bazı koyunlar kurtuldu

Onbaşılar Köyü Ağılcık Mezrası'na da gece çığ düştü. Mezrada oturan Ahmet Atila'ya ait bir ahırın üzerine düşen çığ nedeniyle 50 koyun telef oldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 7 çocuk babası Ahmet Atila, şöyle dedi:

"Bu yıl bölgemize gerçekten de çok kar yağdı. Akşam saatlerinde de ahırımıza çığ indi. Sabah geldiğimizde felaketle karşılaştık. Çığ ahırın arka bölümüne inerek ahırı tamamen yıkmış. Kapıyı kırarak içeri girdik. Bazı koyunları kurtarabildik ama hala kar ve yıkılan duvarın altında telef olan hayvanlar var. 50 koyunumuz telef oldu. Hayvanlarımız için yazın biriktirdiğimiz 4 bin bağ ot da çığ altında kaldı. Yetkililerin bize yardımcı olmasını bekliyoruz."