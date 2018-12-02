Yüksekova'da köy yolunu açan iş makinesi çamura saplandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde dün etkili olan kar yağışın ardından Akocak köyünde yol açma çalışmasında kullanılan iş makinesi, kar suyuyla çamurlaşan zemine saplandı. İş makinesi, bölgeye gelen başka bir iş makinesi ve köylülerin de yardımıyla 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu saplandığı yerden çıkartıldı.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği\'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak Köyü\'ne giden İl Özel İdaresi\'ne bağlı İş makinesi ise karla çamurlaşan zemine saplandı. Kaldığı yerden bir türlü çıkamayan iş makinesi için köyüleler seferber oldu. Köylülerin çabası yetersiz kalınca İl Özel İdaresi\'ne haber verildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen başka bir iş makinesi, kar ve çamura saplanan iş makinesini çıkartmak için 3 saat süren bir çalışma yürüttü. Vatandaşların da yardımıyla iş makinesi, saplandığı yerden çıkartıldı. İş makinesi tekrar karla mücadele çalışmasına döndü.



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