Yüksekova'da, konteynerde aspir yağı üretim fabrikası kuruldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, çiftçiler için gelir kaynağı haline getirilmesi hedeflenen, aspir yağı üretim fabrikası kuruldu. 2 katlı konteynerde hizmet vermeye başlayan fabrikada, günlük 300 litre aspir yağı üretiliyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafınan çiftçiler için gelir kaynağı getirmesi hedefiyle aspir fabrikası kuruldu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, ilçede bir konteynerde kurlan aspir yağı üretim fabrikasında, çiftçilerin aspir bitkisini ekip 3 katı daha verim alacaklarını söyledi.

Fabrikada ilk aspir yağı sıkma işlemlerine başlandığını belirten Onay şöyle konuştu:

\"Bu yıl ilk kez deneme amaçlı çiftçilerimizle ekimine başladık. Umduğumuzdan çok verim aldık. Önümüzdeki yıl ilçemizde daha çok aspir ekimi yapacağız. Bu konuda çiftçilerimizi de bilgilendirdik.Yüksekova’da aspirin varlığı ülkemizdeki yağ açığını kapatmak için hazırlanmış ve memlekete hizmet yaratmak amacıyla çiftçimizi yönlendirdik. İlk olmasına rağmen çok rağbet gördü. Şu anda ekimizizi yaptık. Arkasından fabrikamızı kurduk. Dünyada eşine rastlanmayacak bir yağ elde ettik. Tahmin ediyorum Tükiye’de en ucuz ve organik olan yağlar Yüksekova\'da üretilecek. Türkiye\'nin bir çok ilinde bizi arıyanlar oldu. Bu konuda talepler de oldu. Günlük 300 litre aspir yağı elde ediyoruz. Önümüzdeki yıl bunu arttırıp Türkiye piyasasına bunu pazarlamayı hedefliyoruz.\"



FOTOĞRFALI