T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da kardan kapanan yol açılıp, hastaya ulaşıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Ramazan Erdil (70), karla mücadele ekiplerinin 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı

08 Aralık 2018 15:35

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Ramazan Erdil (70), karla mücadele ekiplerinin 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. 
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, aniden rahatksızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. 3 gündür kar yağışının etkili olduğu bölgede Kandilli mezrasının yolu kardan kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği\'ni arayarak yolun kardan temizlenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve karla mücadele ekipleri saat 16.00 sıralarında yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele ve sağlık ekipleri, akşam saat 21.00 sıralarında mezraya ulaşmayı başardı. Ardından Ramazan Erdil evinden alınarak amsulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. 
Ramazan Erdil\'in tedavisi devam ederken, oğlu Mehmet Erdil, kendilerine yardım eden Yüksekova kaymakamlığı karla mücadele ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA Hakkari DHAHAKKARİnin YüksekovaRamazan ErdilBüyükçiftlikKandilliAcil ServisYüksekovaBununKarArdından Ramazan Erdil evindenBuradaErdil Yüksekova Devlet HastanesiErdilMehmet ErdilFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24