Yüksekova'da ilk kez bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Devlet Hastanesi\'nde 49 yaşındaki Hamza Avcı\'ya ameliyatla kalıcı kalp pili takıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Gökhan Alıcı, bu ameliyatın ilçede ilk kez yapıldığını söyledi.

Şemdinli İlçesi\'nde yaşayan kalıp ustası Hamza Avcı, rahatsızlanınca yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp yetmizliği sorunu yaşayan Avcı, doktorlar tarafından hemen ameliyata alındı. Kardiyoloji uzmanları Gökhan Alıcı ve İrem Müge Akbulut tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla Avcı\'ya kalıcı kalp pili takıldı. Avcı, kendisini hayata döndüren doktorlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

\"Rahatsızlığım artınca hastaneye muaneye geldim. Doktorlar pil takılacak dediler. Ben de kabul ettim. Rahatsızlığım nedeniyle beni yatırdılar. 5 gün önce hastenede bana kalp pili takıldı. Şu an çok iyiyim. Beni tedavi eden doktorlara teşekkür ediyorum. Bu hastanede yapılan ilk ameliyat da benimle gerçekleştirildi, açılışını ben yaptım. Bundan da çok mutluyum. Doktorlar çok iyi. Van’a, Ankara’ya gitmemiz gerekirken, hemen yanı başımızda olan hastanemizde böylesi ameliyatların yapılması bölge halkı için büyük şans.\"

Avcı\'ya başarılı bir ameliyat yapıp, kalıcı kalp pili takan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gökhan Alıcı da hastanede ilk kez böyle bir ameliyatın yapıldığını söyledi. Alıcı, \"Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde bir yıla yakındır çalışmaktayım. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Müge Hanım\'la beraber ejeksiyon fraksiyon, düşük kalp yetmezliği olan bir hastamıza kalp pili nakli yaptık. Normalde ilçe hastanelerde pek uygulanamayan bir yöntem. Van bize çok uzak olduğu için hastamıza burada ameliyat yaptık. Hastamızın genel durumu çok iyi\" diye konuştu.



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