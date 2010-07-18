-YÜKSEKOVA'DA HAVAALANI TEMELİ ATILDI YÜKSEKOVA (A.A) - 17.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Biz bu topraklarda, bu coğrafyada bin yıldan beri etle tırnak gibi bir olduk, birlikte yaşadık, zorlukların üstesinden birlikte geldik'' dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Van'dan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta inşasına başlanan Hakkari-Yüksekova Havaalanı'nın temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Hakkari'ye yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip modern bir havaalanı yaptıklarını belirterek, havaalanının kent için aş, iş, geçim demek olduğunu söyledi. Alt ve üst yapısıyla 120 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: ''İnşallah iki yıla kalmadan Hakkari, dünya şehri haline gelecek. Onun için buradayız. Biz bu topraklarda, bu coğrafyada bin yıldan beri etle tırnak gibi bir olduk, birlikte yaşadık, zorlukların üstesinden birlikte geldik. Bir mutluluk, bir başarı varsa bunu da hep beraber kutladık. Dün de böyleydi, bugün de böyle, gelecek bin yılda da böyle olacak. Bizi birbirimize düşürmeye, huzurumuzu bozmaya, aramıza ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar, şunu iyi bilmeli ki bu millet nice zorulukların üstesinden geldi, bugün de bu zorlukların üstesinden gelecek. Hükümetimiz, Yüksekova'sına, Hakkari'sine yatırımları sağlayacak, buraya en çağdaş en gelişmiş ulaşımı sağlayacak, bölünmüş yollarıyla, havaaalanlarıyla ve eğitim, sağlık, sosyal projeleriyle her türlü hizmeti getirmeye devam edecektir. 8 yıl boyunca burada doğuda ve güneydoğuda yaptığımız yatırımların tutarı 26 katrilyondur. Hakkari'ye hükümetimiz döneminde ödenen para 1 katrilyon lira, helali hoş olsun.'' Bölgedeki 27 il arasında yalnızca Hakkari'ye 1 katrilyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, ''Çünkü Hakkari'nin gecikmiş alacakları var. Bu gecikmiş alacakları daha da geciktirmeden ödemek de bizim boynumuzun borcuydu. Bugün bu borcumuzu ödüyoruz. Türkiye'nin hangi ilinde ne varsa Hakkari'de de o olacaktır. Bunun için çalışıyoruz'' diye konuştu. Yıldırım'ın konuşması sırasında bir vatandaşın, ''Sayın Bakanım çok güzel bir hastanemiz var, ama doktorumuz yok'' şeklinde seslenmesi üzerine Yıldırım, ''Buraya insanların gelebilmesi için işte böyle havaalanlarının, düzgün yolların olması lazım. Bunları yapmadan insanları buraya nasıl yollayacağız? Önce insanımıza ulaşmamız lazım, önce huzuru barışı getirmemiz, güvenliği sağlamamız lazım. İnsanları güvenlikle özgürlük arasına sıkıştırmamamız lazım. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz, birlikte olacağız, oyuna gelmeyeceğiz'' karşılığını verdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batısında ne var ise doğusunda da aynı tesislerin, yatırımların yapılması gibi bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, bugüne kadar yapılan hizmetler gibi havaalanın da kısa sürede hizmete girerek, Hakkarililerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.