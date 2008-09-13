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Yaşam

Yüksekova'da gerginlik

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bir grup, yabancı uyruklu teröriste ait cenazenin, İran'a götürülmesine izin verilmediği iddiasıyla gösteri yaptı

13 Eylül 2008 03:00

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bir grup, terör örgütü PKK mensubu yabancı uyruklu bir teröriste ait cenazenin İran'a götürülmesine izin verilmediği iddiasıyla gösteri yaptı.




Yüksekova çarşı merkezinde gece saatlerinde toplanan bir grup, Bingöl'de çıkan çatışmada ölen İran asıllı teröristin cenazesinin, İran'a götürülmek üzere Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi morgundan alındığını ancak Van'ın Gevaş ilçesinden geri çevrildiğini öne sürdü.

Yasa dışı gösteri yapan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, göz altılara tepki gösteren grubun dağılması için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Ara sokaklara dağılan grup, Cengiz Topel Caddesinde ateş yaktı. Grup, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve Belediye Başkanı Salih Yıldız'ın uyarısı üzerine dağıldı.

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