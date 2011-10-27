-Yüksekova'da eğitime 1 gün ara Hakkari (A.A) - 27.10.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime ara verildi. Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren, merkez üssü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. İlçe merkezi ve köylerde, ilk belirlemeye göre, bir sıkıntı olmadığını bildiren Özeren, köylere ulaşarak bilgi almaya çalıştıklarını kaydetti. Öte yandan, terör örgütü yandaşlarınca ilçe merkezinde sabah saatlerinde izinsiz gösteri yapan bir grubun, deprem sırasında ve sonrasında da eylemlerini sürdürdüğü gözlendi. Grup, güvenlik güçlerinin ''deprem oldu, vatandaşa yardımcı olmamız için dağılın'' anonsuna rağmen dağılmadı.